Debe SCJN resolver amparo de Peña Nieto contra investigaciones de Operación Safiro

Noticias de Chihuahua.-

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto la controversia constitucional contra el amparo interpuesto por el ex presidente Enrique Peña Nieto, para protegerse él y toda su “pandilla” de las investigaciones de Chihuahua en el caso de la “Operación Safiro”, informó el consejero jurídico, Jorge Espinoza Cortés.

Al abordar el tema en el programa Logros con Valor, del Gobierno del Estado, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó como medida cautelar, la suspensión del amparo, lo que permite continuar las investigaciones por ámbito de competencia, a pesar de la amenaza de enviar a la cárcel a todo el que desobedeciera a la orden emitida por el entonces ministro Eduardo Medina Mora.

“Fue una orden, incluso con la amenaza de consignarnos a todos, mandarnos a prisión por si desacatamos eso. Fue una situación fuerte complicada, pero recurrimos a la suspensión, la modificamos, es decir, logramos también un triunfo en ese sentido de que cualquier investigación se va a continuar hasta en tanto esté en el ámbito federal, pues que se vaya a lo federal y del ámbito local, pues que siga en el ámbito local”, resaltó el consejero.

Señaló que todavía está ahí pendiente de resolverse por la Suprema Corte el amparo protector que promovió Peña Nieto para escudar a todos los funcionarios federales que pudieron haber participado de alguna manera, incluso él, en esta Operación Safiro.

Al respecto, recordó que cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto termina su encargo, a finales de noviembre de 2018, promovió una controversia constitucional para protegerse de ese tema tan importante a nivel nacional, que fue el desvío de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda, a diversos estados.

En el caso de Chihuahua, es de 250 millones de pesos, a través de la Secretaría de Educación, de donde lo desviaron por medio de empresas fantasmas para destinarlo a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Agregó que en ese tenor, la Fiscalía General del Estado inició investigaciones, carpetas, obtuvo órdenes de aprehensión y hubo detenciones.

“En aquel tiempo es secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien no pudo haberlo hecho sin la autorización del ex presidente Enrique Peña Nieto, es decir, los convenios mediante los cuales se transfirieron los recursos, y viendo que las investigaciones apuntan hacia el ex presidente, como manera de protegerse él y a todos sus funcionarios, a toda su pandilla, pues promueve una controversia constitucional tipo amparo”, explicó Espinosa Cortés.

Agregó que casualmente, el amparo lo recibe el ex ministro Medina Mora -quien ya no es ministro por temas de corrupción precisamente, apuntó -quien dicta una suspensión de investigaciones y de todo aquello que tenga que ver con la Operación Safiro y el desvío de los 250 millones.

Más que suspensión, fue una orden al Estado de Chihuahua, a la Fiscalía, al Gobernador, a todos los funcionarios, se les ordena que se suspenda cualquier investigación, cualquier orden de aprehensión, de presentación, reunión, todo, señaló.

Reiteró que la Suprema Corte debe resolver esa controversia, como también la solicitud para que se determine que el Estado de Chihuahua es afectado, en calidad de víctima, por los 250 millones de pesos desviados en esa operación, para lograr que se le reintegren y con ello, alcanzar el beneficio para todas y todos los chihuahuenses.