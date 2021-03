Debe realizarse audiencia vs Maru; defensa no ha acudido a cotejo, pero no es requisito: fiscal

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, señaló que una vez que se negó el amparo promovido por María Ávila Serna, ya no hay impedimiento para que se realice la audiencia inicial en contra de la ex diputada, de Maru Campos Galván y Rodrigo de la Rosa.

“La autoridad judicial ha dado oídos a los alegatos de la defensa y en base a eso ha estado difiriendo constantemente la audiencia, finalmente vemos que hay condiciones para que se señale la fecha de la audiencia”.

Peniche Espejel manifestó que la culminación del cotejo de las copias del expediente no es un requisito para que se pueda celebrar esta audiencia, además de que el Ministerio Público ha dejado a disposición de la defensa los documentos para que los revisen.

No obstante, subrayó que los abogados de Campos Galván no han acudido a terminar este cotejo, el cual inició el 10 de marzo pero se suspendió porque a los defensores no se les permitió hacer grabaciones del procedimiento.

Finalmente señaló que el Ministerio Público hará valer los recursos para evitar que la defensa siga aplazando el inicio del proceso con el mismo argumento de no contar con el expediente completo.