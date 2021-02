Debe Juez de Control reanudar audiencia ante negativa de suspensión definitiva de amparo por “nómina secreta”: Mesta

Noticias de Chihuahua.-

El Juez de Control a cargo del caso en contra de la alcaldesa capitalina con licencia, una exdiputada y un exdiputado, debe reanudar la audiencia de imputación de cargos, una vez que el Juzgado Octavo de Distrito debió haber notificado ya al Tribunal Superior de Justicia, la negativa a la suspensión definitiva solicitada en juicio de amparo por los implicados.

Así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, quien explicó que el Juez de Control pudo no haber conocido en el momento de la audiencia programada para ayer martes, la resolución del juicio de amparo, sin embargo, ya debió haberse notificado y por lo tanto, no hay motivo para esperar a que se fije nueva fecha para la audiencia.

Mesta Soulé agregó que el Juez Octavo de Distrito en esta ciudad, en Audiencia Incidental celebrada dentro del juicio de amparo 102/21, el pasado viernes y resuelta el martes, rechazó que la Fiscalía General del Estado haya sido omisa en proporcionar la copia íntegra y certificada de la carpeta investigación seguida en contra de la alcaldesa capitalina.

Al contrario, expresó que el Ministerio Público cumplió con darle acceso a los registros de la investigación en copia certificada, y señaló que no había impedimento alguno para celebrarse la audiencia de formulación de cargos en contra de la alcaldesa con licencia y las otras dos personas.

Además, añadió, le explicó a la defensa que no era necesario para la celebración de la audiencia inicial, el cotejo de la copia certificada, pues era redundante.

Mesta Soulé concedió la probabilidad de que en el momento del inicio de la audiencia de imputación de cargos, el juez encargado no conociera dicha resolución, sin embargo, ya deben estar notificados y por lo tanto no hay razón para esperar a programar nueva fecha.

“Eventualmente se tiene que saber la verdad, la que sea, la que expone el Ministerio Público y la defensa tendrá la oportunidad de tratar de desvirtuar y exponer su verdad”, indicó el secretario general de Gobierno.

“Desde luego estamos partiendo de la base, de que ya se le notificó al Juez de Control y por lo tanto no debe de haber razón para que la audiencia que estaba programada para el día de ayer se calendarice para una fecha próxima porque precisamente el juez de Distrito que le había otorgado la suspensión provisional consideró que ya se cumplió el requisito”, señaló.

No es poco común que quienes no quieren que se sepa la verdad busquen que los casos no se conozcan, pero se debe debatir con la verdad y ya el juez determinará si se vincula o no, y si se sentencia o no”, argumentó.