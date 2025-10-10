Debe cumplirse con el Tratado de Aguas sin afectar a la entidad: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda reiteró que el cumplimiento del Tratado de Aguas es un tema federal, cuyas decisiones deberán darse a conocer por las instancias correspondientes.

Recordó que en próximos días concluirá el quinquenio actual y están a la espera de conocer los resultados de las negociaciones que México logre con el país vecino.

Asimismo, consideró que el cumplimiento del Tratado de Aguas debe llevarse a cabo sin que ello afecte a la entidad, recordando que la gobernadora María Eugenia Campos Galván se ha pronunciado por cerrar filas con el sector agrícola y ganadero.

octubre 10, 2025 12:11 pm

