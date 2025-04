Debe crearse Comisión Binacional para aclarar Tratado de Aguas, Chihuahua no ha quedado mal: Mario Mata

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco indicó que Chihuahua y el norte del país viven una sequía excepcional por lo que no hay agua para cumplir con el ciclo actual del Tratado Internacional entre México y Estados Unidos.

Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México en caso de entregar el agua que adeuda, Mario Mata aclaró que aún no hay un atraso en el cumplimiento del Tratado pues el quinquenio vence el próximo 24 de octubre y en el plazo que resta, podrían registrarse lluvias favorables.

No obstante, recordó que el Tratado de Aguas establece una cláusula en la que, se presentarse una sequía excepcional, se otorga una prórroga de 5 años más para cumplir con el pago de líquido pendiente.

En este sentido, consideró que debe conformarse una Comisión Binacional en donde ambas naciones dejen en claro que no hay incumplimiento del Tratado de Aguas y que en el caso de Chihuahua, las presas cuentan con apenas un 15 por ciento de almacenamiento, lo que impidió siquiera que se llevara ciclo de riego para este año.

«No tenemos agua. Chihuahua no tiene agua ahorita para abonar al Tratado y pues hay que crear una Comisión Binacional para que se deje en claro que el Tratado da 5 años de gracia cuando hay una sequía excepcional que es la que estamos sufriendo y que además, el Conchos no ha quedado mal, Chihuahua no ha quedado mal, sigue haciendo el 60 por ciento de las aportaciones».