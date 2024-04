Debate presidencial «nos quedó a deber», señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que “quedó a deber” el debate presidencial realizado ayer por el INE.

“El debate nos quedó a deber a los ciudadanos por varios motivos, por supuesto reconociendo el interés del Instituto Nacional Electoral (INE) en estos debates y hay que reconocer el esfuerzo”, comentó.

En sus señalamientos, comentó que el formato del debate no ayudó mucho con los candidatos para dar a conocer las propuestas aun cuando es muy difícil, pero no fue un buen factor de contribución, por otro lado destacó que las preguntas fueron bien formuladas por parte de ciudadanos, realizandolas con datos y profundidad, lamentablemente las respuestas no fueron las esperadas de los tres candidatos.

El líder de Coparmex Chihuahua, señaló que Claudia Sheinbaum (Morena), lo hizo bien en su conducción, sin embargo, mucho de lo que dijo fueron datos falsos en temas de educación, salud y transparencia.

Dijo que Xóchilt Gálvez candidata del PRI, PAN y PRD dejó mucho que desear en su performance, pues se le vio nerviosa y desorganizada de ideas y material, pero precisa en señalamientos, en cambio el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Maynez, hizo su esfuerzo en escena, señaló la política vieja, pero en su política nueva sus propuestas no son novedosas.

Para finalizar asegura que el INE también tuvo sus detalles en el formato y tiempos, por lo cual esperan una mejor organización para el próximo debate.