De la Peña es muy afín a los principios del PAN: Valenciano

Jesús Valenciano García, presidente municipal de Delicias manifestó que el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda es una persona afín a los principios de Acción Nacional.

Asimismo, consideró que sería un buen candidato del PAN si en algún momento se decidiera a contender por algún cargo político.

“Santiago De la Peña es un político preparado, con un servicio profesional de carrera que lo avala. A título personal lo conozco y creo que es muy afín a los principios e ideales que trabajamos en el Partido Acción Nacional”.

El edil recordó que el próximo sábado se anunciará un relanzamiento del PAN en donde se tiene previsto abrir la posibilidad de abrir las candidaturas a personas que no sean parte de la militancia.

Agregó que desde su punto de vista, las candidaturas ciudadanas son una buena alternativa cuando no se tienen perfiles en el partido.