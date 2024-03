De broma y electoreras las declaraciones de GPMorena, carreteras federales en pedazos por falta de voluntad y dinero del Gobierno Federal: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda calificó como de «broma» la declaración que el coordinador de la Bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada respecto a que el Gobierno del Estado pretende lavarse las manos y no intervenir en las carreteras federales.

Asimismo, Santiago De la Peña consideró que dichas acusaciones se realizan en torno al ambiento político y electoral que existe en el país, más allá de tratarse de un planteamiento serio de gobierno.

Reiteró que los tramos federales que cruzan la entidad están hechas pedazos debido a la falta de voluntad y de recursos por parte del Gobierno Federal quien, además finge destinar un presupuesto insuficiente para luego desaparecerlo.

«Parece una broma. Primero no cumplen con su obligación desde el Gobierno Federal, tenemos las carreteras federales que cruzan el Estado de Chihuahua, las tenemos hechas pedazos porque no hay voluntad, no hay dinero, fingen asignar presupuestos que de origen son insuficientes y luego los desaparecen, y ahora resulta que los chihuahuenses somos responsables de lo que ellos no hacen. Me parece como una justificación más de cáracter político, previo al proceso electoral que está en curso que un planteamiento serio de gobierno. Yo respeto mucho, como siempre, lo que diga el diputado, simplemente no lo comparto».