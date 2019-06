David Santino y Guadalupe, con su bebé de 3 meses, acreditan la primaria y la secundaria en el Ichea

Noticias de Chihuahua.-

David Santino Gómez Romero, de 45 años de edad, y su esposa Guadalupe Rubio Chairez, de 40, acompañados de su bebé de tres meses, acudieron a las instalaciones del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea) en Ciudad Juárez, para presentar exámenes y acreditar la secundaria y la primaria, respectivamente.

Para Santino y Guadalupe, su bebé es parte de la motivación para elevar su calidad de vida.

Originario de la Ciudad de México, David llegó a Ciudad Juárez en busca de la superación; su esposa Guadalupe, nacida en Tlaxcala, lo ha acompañado y apoyado para ir creciendo en lo personal y laboral dentro de la empresa maquiladora Flutec, donde se desempeña como operador.

Con la responsabilidad de cuidar a tres hijos, otro de 10 y uno más de 13 años, él se preparó para hacer el examen de secundaria y ella el de primaria, en las oficinas del Ichea.

David Santino relató que no pudo seguir sus estudios en la infancia ya que quedó huérfano a los 14 años y debió decidir entre estudiar o trabajar. Abandonó la escuela ya en secundaria.

Mientras que en el caso de Guadalupe, su familia no contaban con recursos suficientes y solo pudo estudiar hasta el tercer año de primaria.

Gracias a la apertura de la empresa donde labora Santino, ambos se acercaron al Ichea a través de una asesora de la maquiladora, quien les hizo la invitación para que concluyeran sus estudios a través de este modelo educativo que garantiza que jóvenes y adultos en rezago escolar, puedan terminar su educación básica y de calidad, con una metodología diferente a la que aplica el sistema escolarizado.

Debido a que Guadalupe Chairez no cuenta con sus papeles de identidad y no tiene familiares en su lugar de origen, aún no han podido registrar a su bebé, sin embargo, ya recibieron asesoría para poner en orden toda su documentación, entre la cual se encuentra su certificado de primaria, emitido por el Ichea.

El director general del Ichea, Eberto Javalera Lino, señaló que este caso es otra de las ejemplares historias que son un modelo digno de compartir e imitar, pues a pesar de vivir situaciones de lo que pareciera ser de adversidad, están decididos a alcanzar sus sueños con el apoyo de instituciones como el Ichea.

Señaló que es importante destacar que todos los servicios son gratuitos, desde la inscripción, materiales, asesorías, exámenes, así como la emisión y entrega de certificados oficiales, que tienen validez en todo el país y que se encuentran en una plataforma de datos del Gobierno Federal, lo que les ayuda a continuar con su formación.