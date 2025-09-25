Dará inicio EXPOGAN Chihuahua 2025 con tradicional cabalgata

EXPOGAN Chihuahua 2025, la auténtica fiesta ganadera, realiza este jueves 25 de septiembre su tradicional cabalgata. El recorrido comienza a las 16:00 horas, partiendo de un costado de Palacio de Gobierno, sobre la calle Carranza y Libertad.

Los cabalgantes transitarán toda la Venustiano Carranza, hasta la 20 de Noviembre. Posteriormente seguirán con esta avenida hasta la Vialidad Ch-P, que cambia de nombre a calle San Salvador, al llegar a la zona de Zootecnia, siguiendo recto hasta la Arena de Rodeo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Esta noche el Centro de Espectáculos abre en grande con la presentación de Luis Ángel “El Flaco”, con boletos a la venta en www.ticketzone.mx , para disfrutar de un show musical como pocas veces se puede vivir.

Además, dentro de la Expo puedes encontrar restaurantes, antojitos, juegos mecánicos a los que te puedes subir ilimitadamente, así como diversas actividades con un solo costo: $150 pesos, con promoción 2×1 los días lunes y martes.

Para conocer todas las actividades de EXPOGAN Chihuahua 2025, puedes consultar sus redes sociales:

https://www.instagram.com/expoganchih/

https://www.facebook.com/expoganchihuahua/

https://www.tiktok.com/@expogan_chihuahua