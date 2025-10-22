Daniela Álvarez y nuevas dirigencias mantienen al PAN en las calles como parte del relanzamiento

Desde el municipio de Delicias, Daniela Álvarez, Presidenta del PAN Chihuahua, encabezó este miércoles la activación estatal del Partido Acción Nacional, realizada de manera simultánea en todos los Comités Directivos Municipales del estado.

Durante esta jornada, las estructuras municipales salieron a las calles para compartir con las familias los resultados del gobierno humanista de Maru Campos.

“Vamos por los liderazgos que están en las calles, en las colonias, en las causas sociales. Por las mujeres que defienden su comunidad, por los jóvenes que no se rinden y por los ciudadanos que quieren participar y ser escuchados”, destacó Daniela Álvarez.

Bajo el lema “Con resultados, ¡Chihuahua no se raja!”, militantes y simpatizantes del PAN recorrieron colonias y comunidades de distintos municipios, entregando casa por casa volantes informativos que resaltan los logros del gobierno estatal, reafirmando así el compromiso del partido con los chihuahuenses a través de un gobierno cercano, eficiente y centrado en las familias.

En Delicias, Daniela Álvarez estuvo acompañada por Jesús Valenciano, presidente municipal; el diputado Roberto Carreón, y el dirigente del Comité Municipal, David Gallegos, con quienes recorrió la colonia Vicente Guerrero.

En cada municipio, la activación fue encabezada por las nuevas dirigencias municipales, con la participación de presidentes municipales, diputados locales y federales, así como representantes del PAN en el gobierno estatal, quienes se sumaron con entusiasmo a esta acción de cercanía con la ciudadanía.

Daniela Álvarez afirmó que esta dirigencia del PAN Chihuahua se ha distinguido por estar en las calles y por su compromiso con las causas de la gente, por lo que está activación reafirma esa vocación.

“Los Comités Municipales están hoy más que nunca cerca de las familias chihuahuenses, llevando un mensaje de unidad, resultados y defensa de la patria, la familia y la libertad” puntualizó la Presidenta Estatal del PAN.

Con esta jornada simultánea en todo el estado, el PAN Chihuahua demuestra que su fuerza está en la calle, en la cercanía con la gente y en la convicción de construir un futuro mejor para todos.