Dan de baja del patrimonio municipal a siete unidades vehiculares

Noticias de Chihuahua.-

Dentro de las aprobaciones que se realizaron en la Comisión de Hacienda, Planeación e Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, hoy el Ayuntamiento autorizó dar de baja del Patrimonio Municipal de siete unidades vehiculares cuya reparación resulta incosteable.



Los bienes dados de baja sean donados y/o enajenados a título oneroso por conducto de la Oficialía Mayor a través del procedimiento establecido en el Reglamento del Patrimonio del Municipio de Chihuahua.



El Código Municipal para el estado de Chihuahua señala en su artículo 103 que el patrimonio de los Municipios lo constituyen los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, haciendo una distinción en artículos subsecuentes entre unos y otros bienes municipales, y señalando en la fracción III del artículo 107 como bienes de dominio privado “los bienes muebles al servicio de las dependencias y oficinas municipales no comprendidas en la fracción VI del artículo 104”, caso en el cual se encuentran los vehículos que serán dados de baja.

No. NÚMERO

ECONOMICO DESCRIPCIÓN

ACTIVO NÚMERO SERIE

1 11789 FORD COURIER 9BFBT32N177855906

2 06011588 NISSAN PICK UP ESTACAS 3N6DD12S96K035161

3 06011783 PICK UP COURIER 9BFBT32N377858452

4 06011785 PICK UP COURIER 9BFBT32N777855912

5 06012207 PICK UP COURIER 9BFBT32N097879391

6 06012216 PICK UP COURIER 9BFBT32N497879393

7 06012218 PICK UP COURIER 9BFBT32N397877845