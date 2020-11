Dan a conocer “rutas de la salud” que operarán en fin de semana

Noticias de Chihuahua.-

















El director de Transporte, David Holguín Baca, presentó las “rutas de la salud” que operarán en Ciudad Juárez y Chihuahua para trasladar a los trabajadores de hospitales, centros de salud, farmacias y laboratorios durante el fin de semana.

Las rutas que trabajarán en la Ciudad de Chihuahua son 13, con una frecuencia de 45 minutos. El costo del pasaje será de 9.00 pesos:

-Ruta 1 (Similar a Circunvalación II Centro)

Inicio de la ruta: Av. Teófilo Borunda y Vialidad Sacramento.

Horario de mañana: 6:00 am y 7:30 am

Horario de mediodía: 12:00 y 1:30 pm

Horario de tarde: 6:00 pm y 7:30 pm

-Ruta 2 (Similar a Circunvalación II Norte)

Inicio de Ruta: Av. Ocampo y Av. Téofilo Borunda

Horario de mañana: 6:00 am y 7:30 am

Horario de mediodía: 12:00 y 1:30 pm

Horario de tarde: 6:00 pm y 7:30 pm

-Ruta 3 (Similar a Av. Zarco/Esperanza)

Inicio de Ruta: Carretera Cuauhtémoc km 10

Horario de mañana: 6:30 am y 7:45 am

Horario de mediodía: 12:00 y 1:15 pm

Horario de tarde: 6:30 pm y 7:45 pm

-Ruta 4 (Similar a Ramiro Valles)

Inicio de Ruta: Carretera Aldama y 12 km

Horario de mañana: 6:00 am y 7:40 am

Horario de mediodía: 12:00 y 1:40 pm

Horario de tarde: 6:00 pm y 7:40 pm

-Ruta 5 (Similar a Tarahumara)

Inicio de Ruta: Av. Guillermo Prieto Luján y C. Desierto del Sahara

Autobús 1

Horario de mañana: 6:00 am y 7:40 am

Horario de mediodía: 12:00 y 1:40 pm

Horario de tarde: 6:00 pm y 7:40 pm

Autobús 2

Horario de mañana: 6:30 am y 8:00 am

Horario de mediodía: 12:30 y 2:00 pm

Horario de tarde: 6:30 pm y 8:00 pm

-Ruta 6 (Similar Punta Oriente)

Inicio de Ruta: Av. Equus y Periférico R. Almada

Autobús 1

Horario de mañana: 6:00 am y 7:30 am

Horario de mediodía: 12:00 y 1:30 pm

Horario de tarde: 6:00 pm y 7:30 pm

Autobús 2

Horario de mañana: 6:30 am y 8:00 am

Horario de mediodía: 12:30 y 2:00 pm

Horario de tarde: 6:30 pm y 8:00 pm

-Ruta 7 (Similar Villa Juárez/Plan de Ayala)

Inicio de Ruta: Periférico R. Almada y C. Abraham González

Horario de mañana: 6:00 am y 7:30 am

Horario de mediodía: 12:00 y 1:30 pm

Horario de tarde: 6:00 pm y 7:30 pm

-Ruta 8 (Similar Mármol)

Inicio de Ruta: Nueva España y C. 80

Horario de mañana: 6:30 am y 8:00 am

Horario de mediodía: 12:30 y 2:00 pm

Horario de tarde: 6:30 pm y 8:00 pm

-Ruta 9 ((Similar Villa Juárez/Ruta 15)

Inicio de Ruta: C. 15 y Av. Nueva España

Horario de mañana: 6:30 am y 8:00 am

Horario de mediodía: 12:30 y 2:00 pm

Horario de tarde: 6:30 pm y 8:00 pm

-Ruta 10 (Similar Riberas)

Inicio de Ruta: C. Río Cisnes y C. Río Danubio

Autobús 1

Horario de mañana: 6:00 am y 7:30 am

Horario de mediodía: 12:00 y 1:30 pm

Horario de tarde: 6:00 pm y 7:30 pm

Autobús 2

Horario de mañana: 6:30 am y 8:00 am

Horario de mediodía: 12:30 y 2:00 pm

Horario de tarde: 6:30 pm y 8:00 pm

-Ruta 11 (Similar Tec II)

Inicio de Ruta: Av. Dostoyevsky y Av. Industrias

Horario de mañana: 6:30 am y 8:00 pm

Horario de mediodía: 12:30 y 2:00 pm

Horario de tarde: 6:30 pm y 8:00 pm

-Ruta 12 Similar Circunvalación I Norte)

Inicio de Ruta: Av. Junta y Av. Juárez

Horario de mañana: 6:00 am y 7:30 pm

Horario de mediodía: 12:00 y 1:30 pm

Horario de tarde: 6:00 pm y 7:30 pm

-Ruta 13 (Similar Villas del Prado)

Inicio de Ruta: C. Praderas Patagónicas y C. Praderas de Australia

Horario de mañana: 6:00 am y 7:40 pm

Horario de mediodía: 12:00 y 1:40 pm

Horario de tarde: 6:00 pm y 7:40 pm



En Ciudad Juárez las rutas serán seis, contarán 22 unidades y tendrán una frecuencia de 30 minutos. El costo del pasaje será de 8.00 pesos:

-Línea 10

Horario de Mañana: 6:00 am a 9:00 am

Horario mediodía: 12:00 a 3:00 pm

Horario tarde: 6:00 pm a 9:00 pm

-Oriente-Poniente

Horario de Mañana: 6:00 am a 9:00 am

Horario mediodía: 12:00 a 3:00 pm

Horario tarde: 6:00 pm a 9:00 pm

-Poniente-Sur

Horario de Mañana: 6:00 am a 9:00 am

Horario mediodía: 12:00 a 3:00 pm

Horario tarde: 6:00 pm a 9:00 pm

-Universitaria

Horario de Mañana: 6:00 am a 9:00 am

Horario mediodía: 12:00 a 3:00 pm

Horario tarde: 6:00 pm a 9:00 pm

-Línea 5A

Horario de Mañana: 6:00 am a 9:00 am

Horario mediodía: 12:00 a 3:00 pm

Horario tarde: 6:00 pm a 9:00 pm

-Valle de Juárez

Horario de Mañana: 6:00 am a 9:00 am

Horario mediodía: 12:00 a 3:00 pm

Horario tarde: 6:00 pm a 9:00 pm