Da a conocer IMSS Chihuahua tipos de cáncer de mama para su oportuna detección y atención

• Se recomienda acudir a chequeo si existe enrojecimiento, irritación, formación de hoyuelos (como la piel de una naranja), dolor de pecho persistente, hinchazón o cambios en el pezón.

• La detección temprana brinda la posibilidad de curación de las pacientes que padezcan cáncer de mama; de ahí la importancia de realizar la autoexploración mensual a partir de los 20 años.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, a través de la Jefatura de Prestaciones Médicas, da a conocer los tipos de cáncer de mama, para su oportuna detección y atención médica.

La titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctora Alejandra Maldonado Burgos, explicó que se trata de una enfermedad en la que las células de la mama se multiplican sin control.

Indicó que existen distintos tipos de cáncer de mama, dependiendo el lugar en donde el cáncer se desarrolle, que normalmente se da en tres partes principales: lobulillos (glándulas que producen leche), conductos y tejido conectivo.

Detalló, que las primeras etapas de cánceres se denominan “carcinoma in situ”, es decir, “cáncer en el lugar original” o, como su nombre lo indica, es el que todavía no invade. Dentro del tipo de cáncer de mama “in situ” existen dos tipos:

• Carcinoma ductal in situ.-Es el más común de cáncer de mama, ya que se encuentra solo en el revestimiento de los conductos de la leche. Es decir, no se ha propagado hacia el tejido mamario y, por lo tanto, no se puede propagar a los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo.

• Carcinoma lobular o lobulillar in situ.- Se produce cuando las células anormales se desarrollan en las glándulas productoras de leche (también conocidas como lobulillos). Puede estar en diferentes partes de la mama. Por lo general, se diagnostica a partir de una biopsia realizada por alguna anormalidad poco definida en la mastografía.

Asimismo, la doctora Maldonado Burgos dio a conocer que existen diversos tipos de cáncer de mama invasivos, entre los que destacan los siguientes:

• Carcinoma ductal invasivo.- Se inicia en un conducto de la leche, se rompe a través de la pared del mismo e invade el tejido adiposo de la mama. A partir de ahí, puede ser capaz de propagarse a los ganglios linfáticos y otras partes del cuerpo.

Los síntomas son: Un bulto en el área de la mama o la axila; cambios en la piel (como enrojecimiento, irritación o formación de hoyuelos); dolor de pecho persistente, hinchazón; cambios en el pezón.

• Carcinoma lobular invasivo.- Comienza en las glándulas mamarias, se rompe a través de los lóbulos, e invade el tejido adiposo de la mama. A partir de ahí, puede ser capaz de propagarse a los ganglios linfáticos y otras partes del cuerpo.

Síntomas: no se forma un bulto definido. Las células cancerosas crecen en una sola línea, lo que lleva a un endurecimiento o engrosamiento del tejido mamario afectado; puede presentarse en varias ubicaciones dentro de la mama o en ambas mamas.

Por lo tanto, exhortó a la población femenina a realizarse la autoexploración mensualmente a partir de los 20 años y acudir a su médico en caso de detectar alguna anormalidad, así como llevar un estilo de vida saludable.