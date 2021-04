Cumpliste lo que prometiste, esta es tu casa y aquí estamos hasta que ganemos: capitalinos a Maru

Noticias de Chihuahua.-

La candidata a la gubernatura por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia 2 de Octubre en la capital del estado, donde platicó, escuchó y fue arropada por los asistentes que la acompañaron en un recorrido previo al evento.

La panista se mostró congratulada de estar una vez más en esta zona de la ciudad, la cual ha sido testigo del trabajo que se llevó a cabo durante su gestión como alcaldesa, donde junto a la sociedad civil se lograron cambios en beneficio de la ciudadanía, dando resultados y mejorando la calidad de vida de los capitalinos.

“Reconocemos la dignidad de ustedes como personas por el simple y sencillo hecho de ser seres humanos. No se merecen nada más esa despensa, no se merecen nada más esa gallina, no se merecen nada más una transferencia directa en una tarjeta o en efectivo que les ayude una o dos semanas. No señores, se merecen aquellos bienes que les cambien la realidad” mencionó Maru.

Asimismo, los presentes expresaron su respaldo a la candidatura la cual reconocieron, ha sido forjada con carácter perseverante y de esfuerzo, cercana a las necesidades de la gente y transparente en todo momento.

“Maru te agradecemos mucho que hayas venido, desde que iniciaste tus campañas, que eras presidenta municipal, llegaste tocaste casas, prometiste el parque y lo cumpliste. Aquí siempre serás bienvenida, esta es tu casa, aquí estamos todos para ti, aquí estamos hasta que ganemos” expresó Rosy Ferrales, presidenta del Comité de Vecinos.

El encuentro se llevó a cabo en un ambiente abierto, con la toma de temperatura e imposición de gel antibacterial a cada uno de los asistentes, estando presentes y acompañando a la candidata, Marco Bonilla, Mario Vázquez, así como el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Francisco Navarro y la candidata a diputada federal por el Distrito 8, Rocío González.