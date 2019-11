Cuestionan regidores del PRI tema de seguridad y obra pública

Noticias de Chihuahua.-

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, la regidora del PRI, Aracely Rocha Acosta dejó en claro que en materia de seguridad pública y en obras de infraestructura social, son las grandes deudas que la actual administración municipal tiene para con los chihuahuenses, sumado al abandono en que se encuentran las cinco secciones rurales.

En el marco de la Glosa por el primer año de trabajo, la edil priista enfatizó que en el Eje de Ciudad Segura, los compromisos no se han cumplido a cabalidad: Tan sólo en los dos recientes meses han sido asesinadas casi 80 personas en esta ciudad, “hechos lamentables que generan psicosis, temor e inseguridad entre la población chihuahuense, sumado a que estos sucesos inhiben la inversión económica nacional y extranjera”.

“Debemos señalar, que en materia de seguridad pública, la Plataforma Escudo Chihuahua ha sido la propuesta más importante de esta y la anterior Administración, sin embargo y a pesar de tanta inversión que se le ha otorgado, los resultados no son los esperados por una sociedad que se encuentra inmersa en la ola de violencia. Invitamos a las autoridades municipales a tener mesura, ya que la ciudadanía está cansada que se diga: tenemos a la mejor policía, cuando en los hechos, y según estadísticas, los resultados reflejan otra apreciación distinta a la oficial”, aseguró.

También dijo que la atención integral a personas con discapacidad debe ser un tema importante para la Administración. “Es necesario que este gobierno destine recursos económicos a fin de realizar trabajos de infraestructura en edificios de gobierno y facilitar así el acceso para este grupo social, así como crearles fuentes de empleo, tema en el cual desde el Consejo Municipal propusimos la creación de una bolsa de trabajo”.

Rocha Acosta mencionó con respecto al Presupuesto Participativo, se deben re identificar los rubros de inversión, ya que en este primer año de ejercicio, se cometió el error de hacer inversiones en obras que casualmente ya estaban contempladas en el presupuesto ordinario, lo cual evidenció que tal ejercicio abierto a la ciudadanía fue dirigido y manipulado para obtener, como si hubieran sido, demandas sociales, obras que en realidad ya estaban presupuestadas por la misma Administración Municipal.

Indicó que la construcción de las llamadas “turbo glorietas”, a un costo superior a los 42 millones de pesos, fueron diseñadas para dar una mayor fluidez vehicular y con ello los automovilistas pudieran ahorrar tiempo en sus traslados, sin embargo, “este experimento vial no ha sido aceptado por conductores, quienes aseguran se trata de un extraño y confuso esquema de circulación, desde todos los sentidos, donde incluso, ya han ocurrido accidentes, por lo que habrá de valorarse la necesidad para un rediseño antes que se susciten problemas de mayor consideración”.

“Uno de los problemas viales que por años se ha pedido su solución, es el tramo no concluido de la avenida Hacienda De los Morales, justo en el punto que concluye, en el Periférico De la Juventud, donde no se ve voluntad por parte de la autoridad gubernamental para solucionar el caso, pues pasan las administraciones municipales, de las cuales la actual no es la excepción, sin que tenga una solución”, expresó la regidora Aracely Rocha.

Entre otros temas, mencionó que “nuestro primer cuadro de la ciudad resulta un atractivo para visitantes y ciudadanos. Un reconocimiento a las administraciones Municipales que visualizaron este proyecto que convirtieron en un lugar para que miles de personas caminen diariamente y visiten nuestros lugares históricos, pero lamentablemente y a dos cuadras de este importante punto, nos encontramos con otra realidad: banquetas en mal estado, terrenos baldíos con basura y ramajes, medidores sin tapas y rellenos de suciedad; así como fincas abandonadas y a punto de derrumbarse”.

Ante lo expuesto, la edil priista enfatizó en la urgente necesidad de poner en funcionamiento del Fideicomiso del Centro Histórico, constituido desde el mes de junio del año 2018. “Que cumpla su función con los recursos que ya le han sido asignados en dos años consecutivos desde su creación”.