Cuestiona Víctor Quintana la ética en la selección del candidato de Morena

Luego de que el pasado 20 de diciembre fueran presentados los resultados de la encuesta que realizó Morena para elegir a su candidato a Gobernador del Estado de Chihuahua a los aspirantes a esta candidatura, el activista social y sociólogo, Víctor Quintana Silveyra, manifestó luego de ser excluido de dicho ejercicio que no impugnó los resultados de la encuesta por respeto a la militancia de Morena y por no provocar otra intromisión de los tribunales en la vida interna del partido, pero sí cuestiona la ética con que se manejó el proceso.

A continuación la carta que envió al Presidente Nacional de Morena:

C. MARIO DELGADO

Presidente del C.E.N. de MORENA

P r e s e n t e.

Estimado Presidente:

Me dirijo a usted con todo respeto para expresarle mi inconformidad y mi extrañeza por la forma como fui tratado por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA a lo largo del proceso de registro de candidaturas del partido a la gubernatura del estado de Chihuahua.

1. Yo manifesté mi aspiración a ser candidato de MORENA a la gubernatura y así lo comenté al Delegado del CEN en Chihuahua, Senador José Ramón Enríquez desde el mes de noviembre cuando se emitió la convocatoria respectiva, el 26 del mismo mes, vi que era posible registrarme en calidad de simpatizante del partido (aunque aparezco en el padrón que obra en el INE hay un litigio pendiente con la Comisión de Honestidad y Justicia, misma que no me ha respondido ni siquiera ha acusado recibo de los oficios que le he enviado desde el mes de agosto del presente año).

2. El propio Delegado, el Senador Enríquez, me animó a que reuniera la documentación requerida y acudiera a registrarme como candidato en la fecha señalada para ello, el sábado 5 de diciembre próximo pasado. En todo momento el Senador me mostró comedimiento y atención. Entregué mi documentación, no se me firmó de recibido ni se me expidió ninguna constancia al respecto, quiero pensar que se obró igual con todas las personas que buscamos una precandidatura.

3. Aunque la convocatoria establecía que de las personas registradas para la candidatura sólo se encuestaría a cuatro, el Delegado Enríquez estuvo insistiendo que él solicitaba que fuéramos encuestadas la ocho personas que entregamos documentación y supuestamente fuimos registradas.

4. El sábado 19 de diciembre el Delegado Enríquez me llamó por teléfono para comunicarme que a los precandidatos y precandidatas nos citaban a las 11 de la mañana del domingo 20 en el local ubicado en la calle Chihuahua 216 en la Colonia Roma, de la Ciudad de México pues se nos iba a dar a conocer la persona que resultó triunfadora en las encuestas. A pesar de la premura del tiempo pude conseguir un vuelo para estar a tiempo en la cita.

5. Mi primer extrañamiento fue que al intentar ingresar al citado local, la guardia no me dejaba pues no tenían registrado mi nombre. Tuvo que intervenir de nuevo el Delegado Enríquez para que me dejaran entrar.

6. Lo demás es ya historia conocida por usted. Cuando se terminaron de dar a conocer los resultados de la encuesta, yo le pregunté directa y respetuosamente a usted por qué mi persona no había sido incluida en dicha encuesta y las otras siete personas sí, a lo que usted respondió “Por razones metodológicas”. Tanto la formación académica suya como la que yo tengo nos permiten apreciar que es una respuesta carente de fundamento, opaca y ofensiva.

7. En todo caso, ¿por qué se encuestó a siete personas si la convocatoria señalaba que sólo se encuestaría a cuatro? ¿Por qué no se me dijo con toda claridad y transparencia la razón por la que fui excluido?

8. Con estos elementos y otros más pudiera haber acudido yo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el proceso. No lo hice por la siguiente razón: a pesar de este y otros agravios estoy con MORENA, entregué a la construcción del partido varios años de mi vida y fui su primer presidente estatal en Chihuahua. Por respeto al Partido y a las y los militantes que me han apoyado a lo largo de este proceso, no voy a propiciar otra intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la vida interna de MORENA, pues ya bastante mal se le ha hecho.

9. Sin embargo, si bien no voy a proceder jurídicamente, sí quiero apelar a la ética que debe orientar todas las acciones de MORENA. Las leyes pueden acatarse o burlarse, pero la Guía Ética de la Cuarta Transformación es para seguirse, aunque no haya tribunales que vigilen su cumplimiento.

10. Es con base en esa Guía que quiero expresar mi inconformidad y mi protesta porque en la forma en que se me ha tratado se transgreden las siguientes divisas consignadas en ella:

• “No se debe humillar a nadie”.

• “El amor al prójimo es la esencia del humanismo”

• “El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe”

• “No se debe enfrentar el mal con el mal”.

• “No mentir…” El argumento que se me dio de “las razones metodológicas”, es evidentemente una simulación.

• “Todo por la razón y por el derecho”

Con fundamento en este código ético es que me dirijo a usted. Está visto que las decisiones de los tribunales pueden perjudicar al partido, pero la observancia de los principios y valores siempre le dará vida.

Se debe una explicación no sólo a mi persona, sino a toda la militancia que me ha apoyado en este proceso y a la ciudadanía que espera que los partidos, que son instituciones de interés público que funcionan gracias a los impuestos que todos pagamos, operen con honestidad, transparencia y ética pública.

Respetuosamente,

Chihuahua, Chih. 29 de diciembre de 2020

C. Víctor M. Quintana S.