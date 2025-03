Cuestiona diputada Aguilar a Bujanda, aspirante a la CEDH, cuál sería su postura en el tema del aborto

“¿Qué pasaría, o cuál sería tu posición en la defensa de los derechos humanos en temas que van contra tus creencias, como el tema del derecho al aborto seguro?” preguntó la diputada América Aguilar durante el proceso de elección de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la candidata Georgina Bujanda.

La diputada Aguilar señaló que la defensa y protección de los derechos de las mujeres deben ser un tema no solo prioritario, sino central en la elección del próximo titular de la CEDH.

Ante la pregunta, la candidata aseguró que el tema no se vería comprometido puesto que se seguirían los lineamientos de la Suprema Corte: “La Suprema Corte de Justicia fue muy clara y se va a tener que hacer, yo puedo tener una perspectiva personal, pero decirte mis creencias personales son aparte, no me represento a mí misma, ya hay una sentencia y se tiene que respetar”, respondió Bujanda.

Cabe destacar que la entrevista a Georgina Bujanda forma parte de las evaluaciones realizadas por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, en las que se revisarán los currículums de 25 aspirantes al cargo de presidente de la CEDH.