Blindan la capital contra llamadas de extorsionadores

En el marco de la presentación de la cuarta etapa de la Plataforma Escudo Chihuahua, el comisario Julio Salas, explicó la nueva aplicación “Cuelga App” la cual lleva ya, más de 150 números a la base nacional.

Explicó que esto va a permitir aumentar la capacidad de respuesta, de análisis, de inteligencia y perspectiva para el despliegue operativo en la ciudad.



“Señor Alcalde, usted siempre nos ha impulsado a buscar las buenas prácticas que realizan en otros municipios y en otros estados, y en tema de seguridad y en tema también de prevención del delito. Es por esto que buscamos la oportunidad de realizar un convenio con Querétaro, el municipio que tiene la aplicación CuelgaApp”.

Manifestó que con esto, buscan reducir el porcentaje de las llamadas falsas, ayudar a las y los chihuahuenses a prevenir el delito del fraude y de extorsión.

“Les explico, ya que tengan una vez instalada esta aplicación en su celular y cuando ustedes reciban una llamada de extorsión y se encuentre dentro de la base de datos de CuelgaApp, se va a restringir su llamada inmediatamente. Ya no van a recibir estas llamadas más. de que a qué se dedican, de que si los quieren solicitar dinero. En ese momento se cancela la llamada a su celular. Entonces esto ha sido gracias a la aplicación de Cuelga. Bueno, si ustedes reciben una llamada de un número desconocido que aún no está dentro de la aplicación o en la base de datos, es importante denunciarlo por medio del 911 o en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. para que nuestra policía cibernética se dedique a investigar el número y pueda ser dado de alta.

Cabe mencionar que en el Centro de Convenciones donde se llevó a cabo esta presentación, se hizo una llamada en vivo, para corroborar que sirve esta aplicación.