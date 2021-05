Cuatro hospitales con más del 50% de ocupación; Central alcanza el 80%

Noticias de Chihuahua.-

El director de Epidemiología, Gumaro Barrios Gallegos, indicó que son cuatro los hospitales que presentan una ocupación superior al 50 por ciento, sin embargo sólo el Hospital Central del Estado tiene un 80 por ciento de camas ocupadas.

De acuerdo a la gráfica de Porcentaje de Ocupación Hospitalaria en Chihuahua, el Hospital Regional de Delicias está al 67 por ciento, el Hospital General Javier Ramírez Topete de ciudad Cuauhtémoc al 56 por ciento y el Hospital General de Juárez al 52 por ciento.

Con el 45 por ciento de ocupación se encuentra el Hospital No. 16 de Cuauhtémoc, el 44 por ciento en el ISSSTE de Delicias, el 44 por ciento en el centro de salud de Guachochi y el 42 por ciento en el 23° Batallón de Infantería.

El Hospital No. 6 de Juárez tiene una ocupación del 28 por ciento, el General de Camargo un 27 por ciento, el No. 11 de Delicias del 26 por ciento, el Morelos del IMSS del 23 por ciento y el Hospital No. 22 de Nuevo Casas Grandes del 20 por ciento.