Cuarta brigada Covid del IMSS Chihuahua llega a Monterrey

Noticias de Chihuahua.-

Este jueves partió a Monterrey, Nuevo León, una brigada conformada por 24 trabajadores y trabajadoras de enfermería de los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 01, “Morelos” y No. 66, así como del General de Zona (HGZ) No. 6, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para integrarse a la Operación Fundidora.

Esta es la cuarta ocasión en que la Oficina de Representación Chihuahua del IMSS se solidariza con el personal y los pacientes con COVID-19 de otras entidades del país en esta emergencia sanitaria. Los apoyos anteriores fueron a la Ciudad de México, para formar parte de la Operación Chapultepec.

Cabe destacar que con esta acción no se descuida la atención que actualmente se brinda a la derechohabiencia en la entidad.