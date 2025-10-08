Cuando se trata de escándalos de corrupción, morenistas están como focas aplaudidoras: PAN Estatal

Daniela Álvarez, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, afirmó que cuando los morenistas están envueltos en presuntos escándalos de corrupción, tal parecería que no se enteran de nada y están como “focas aplaudidoras”.

“Dice que no se mete y se la pasa hablando de una servidora, entonces pues como que no es muy congruente”, dijo Álvarez respecto al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, y añadió: “a ver, él puede hablar de lo que quiera, pero yo creo que primero tiene que dar una respuesta de los escándalos de personajes de su partido, que son escándalos nacionales, que pues en eso sí no escucha los desacuerdos, porque ahí no nada más son los desacuerdos entre sus mismos compañeros de partido, que los hay, sino entre toda la ciudadanía que juzga y critica el despilfarro, los escándalos”.

“No, ahí están focas aplaudidoras y ahí no se ve que estén enterados de absolutamente nada, únicamente andan opinando de los asuntos internos de otro partido, pues decirle que si le preocupa nosotros tenemos nuestros propios órganos internos en donde con mucho gusto platicamos de los temas que los consejeros en la Presidencia que encabeza una servidora, siempre ha sido una una dirigencia de puertas abiertas en donde lo he demostrado”, recalcó la dirigente panista.

“Él es morenista, así que yo creo que debe tener su propia presidenta, que de ella ni habla ni la menciona. Eso ya no es culpa mía”, concluyó Daniela Álvarez en respuesta a Cuauhtémoc Estrada, quien hoy dijo que opinó respecto a los espectaculares con la imagen de la dirigente panista porque escuchó que hubo desacuerdos por parte de militantes de Acción Nacional.