Critican al exsenador Gustavo Madero por tramitar tarjeta del Bienestar

Gustavo Madero, exdirigente nacional del PAN y exsenador, fue criticado en redes sociales luego de que diera a conocer que tramitó su tarjeta del Bienestar, en donde el Gobierno Federal deposita cada bimestre una pensión universal para adultos mayores.

Con comentarios como “6,200 pesos que un político no puede dejar ir”, y “dónde quedaron las críticas y el clasismo”, internautas arremetieron contra Madero Muñoz.

Gustavo Madero ha sido senador del PAN, dirigente nacional de ese partido político y funcionario en la administración del hoy senador de Morena, Javier Corral, además de que en 2021 participó en la elección interna de Acción Nacional para ser candidato a la gubernatura, en donde fue derrota por la hoy gobernadora Maru Campos.

En su momento, Madero fue un férreo crítico de Andrés Manuel López Obrador y de Morena.