Javier Corral tiene tanta moral, que tiene dos: GPPAN descarta revancha política

Ante el procedimiento que abrió la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del exgobernador Javier Corral tras una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, descartó que se trate de una revancha política, como lo asegura el exmandatario estatal y también algunos miembros de Morena.

“La verdad es que la agenda del Gobierno del Estado, la agenda del PAN, no es Javier Corral, la denuncia la interpone un diputado del PRI, ni siquiera del Grupo Parlamentario de Acción Nacional”, dijo Chávez Madrid.

“Y Javier Corral, aunque sea Javier Corral, aunque hoy le aplauda al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum, es como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro servidor público, tiene que comparecer”, añadió el líder de la bancada panista en el Poder Legislativo local.

“Si no hay nada qué temer, yo no sé a qué le teme el exgobernador. No hay tinte político, sabemos que Javier Corral es un senador electo de Morena que tiene tanta moral, que tiene dos”, enfatizó el diputado Alfredo Chávez.