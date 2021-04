Corral debe aclarar si prefiere que gane Morena sobre Maru en Chihuahua: Arturo García Portillo

Noticias de Chihuahua.-

El Gobernador panista Javier Corral Jurado debe aclarar si prefiere que gane el candidato de Morena o la candidata de su propio partido, Acción Nacional (PAN), dijo esta noche Arturo García Portillo, Coordinador de Campaña de la candidata María Eugenia Campos Galván.

Entrevistado en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, y que se transmite de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas por el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, García Portillo aseguró que desconoce si Javier Corral quiere que Campos Galván pierda las elecciones.

“¿Javier Corral preferiría que gane Morena a que gane Maru Campos?, ¿sí o no?”, le cuestionó Páez Varela, a lo que Arturo García respondió: “Esa respuesta debe darla Javier Corral, yo creo que debe darnos esa respuesta con toda claridad a la sociedad, debe pronunciarse en ese sentido”.

Al cuestionarle si eso tendría consecuencias en su propio partido, García Portillo adelantó que consejeros estatales han externado su interés por pronunciarse.

Arturo García Portillo insistió en que gente cercana al Gobernador de Chihuahua mantiene una campaña contra Campos Galván.

Ese es el centro del problema, dijo el coordinador. “La gente de Corral mantiene una campaña contra ella, aunque me consta que gran parte de los funcionarios del Gobierno la apoyan y se están acercando a ella porque están convencido que es la mejor alternativa”, agregó.

“No sé, hago deducciones, pero el dato final duro es que esta actuación, en el tiempo y el momento, busca torpedear la candidatura de Maru, respondió García Portillo. Otra es que el Gobernador está muy bajo de aceptación y la verdad no tiene tanta credibilidad en el estado”, expuso.

El Coordinador de Campaña de la candita panista María Eugenia Campos dijo esta noche que la acusación del Gobierno de Chihuahua no es un proceso nuevo y viene desde la campaña de Maru Campos a la Alcaldía de la capital del estado en 2016.

“Estamos hablando de cinco años de señalamientos por parte de Javier Corral Jurado, quien la señala de recibir dinero del exgobernador priista César Duarte Jáquez”, dijo García Portillo.

Una cosa es acusar y otra es probar, expuso. Y se tiene que demostrar que se sustrajo dinero del Gobierno local y se le dio a ella, lo que no han podido demostrar, añadió el jefe de la campaña de Maru Campos, quien aspira a la gubernatura de Chihuahua.

Ayer, un Juez de control vinculó a proceso por el delito de cohecho pasivo en perjuicio de las finanzas estatales a María Eugenia Campos y a los exlegisladores Rodrigo de la Rosa y María Ávila Serna.

El Juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y determinó que hay datos de prueba suficientes para continuar una investigación contra los exfuncionarios por el caso de la “nómina secreta” que involucra a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua. Como medida cautelar ninguno de los tres imputados podrá salir del país y seguirán su proceso en libertad.

Por ello, García Portillo aseguró que en términos legales no existe la posibilidad de que se cancele la candidatura de Maru Campos. “Maru va conservar sus derechos plenamente vigentes. Los procesos en esta nueva fase son muy largos, resolver la apelación tardará meses”, mencionó en la entrevista para SinEmbargo Al Aire.

Además, planteó, las campañas no han arrancado, pero Maru Campos es una muy buena candidata, porque ha gobernado bien el Ayuntamiento de Chihuahua, tanto así que dejado la deuda del municipio en cero. También, destacó, tiene el apoyo del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN), y su presidente nacional, Marko Cortés, irá a Chihuahua para arrancar la campaña.

El Coordinador de Campaña aseguró que desconoce a qué se deben los ataques del Gobernador Corral contra Maru Campos, pero sugirió que podría tratarse de “celos políticos”

“La verdad no me lo explico, no creo que sea algún tema ideológico, “yo pensaría quizá celos profesionales, celos políticos, porque Maru, a diferencia de él, tiene muy buenos resultados, tiene gran reconocimiento entre la sociedad, es muy parecida, ella se para en cualquier esquina y la saludan, le hacen fila para salúdala, tomarse fotos y ciertamente al Gobernador Corral lo ven de lejecitos”, planteó.

Hoy por la madrugada, María Eugenia Campos Galván insistió en que la vinculación a proceso en su contra por el delito de cohecho pasivo “no significa culpabilidad, ni que pese sobre ella alguna sentencia”, por lo que sus derechos se encuentran a salvo.

Fuente: Sin Embargo