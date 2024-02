Coparmex trae a Gerardo Aranda; presentará “La responsabilidad ciudadana del empresario”.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que se espera la participación de Gerardo Aranda, expresidente nacional de COPARMEX y también exlíder nacional de USEM el próximo martes 13 de febrero con socios coparmex.

Se trata de un desayuno con empresarios en donde mostrará sus perspectivas de cómo la responsabilidad social empresarial debe estar vigente para lograr un equilibrio en los diversos segmentos del entorno con su exposición “La responsabilidad ciudadana del empresario”.

El desayuno se efectuará el 13 de febrero en las instalaciones del Hotel Sheraton Soberano en punto de las 8:30 am, con una cooperación de 500 pesos Socios Coparmex y Ex Difoso y Ciso 650 No socios el cupo es limitado.