Coparmex se reúne con TSJ; dialogan ante retos y oportunidades de nuevo poder judicial

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla y socios se reunieron con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Marcela Herrera Sandoval.

A través de redes sociales la Coparmex informó que estas reuniones son con el fin de convergen las ideas, la experiencia y el compromiso de empresarios y líderes que trabajan por el desarrollo del estado.

Herrera Sandoval, compartió una valiosa perspectiva sobre los retos y oportunidades que enfrenta el sistema de justicia en Chihuahua.

El diálogo abierto y la colaboración entre instituciones son claves para fortalecer el Estado de Derecho y construir un entorno de certeza que impulse la inversión, la competitividad y el bienestar de las familias chihuahuenses.

Cabe destacar que la Coparmex tiene un firme compromiso en seguir siendo puente entre la sociedad, la iniciativa privada y las instituciones, trabajando juntos por un Chihuahua más justo, próspero y con oportunidades para todos.