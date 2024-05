Coparmex pide a empresas promover el voto sin imposiciones

El presidente de la Confederación Patronal de la Repùblica Mexicana (Comparmex) Salvador Carrejo Orozco destacó que es aplaudible que empresas incentiven el voto entre sus trabajadores, sin embargo, se tiene que cuidar la manera con el fin de evitar el imponer candidatos y políticos.

“Toda iniciativa que incentive el que los trabajadores acudan a votar, será aprobada y bienvenida por coparmex, de hecho hemos estado incentivando a las empresas para que en función de su capacidad financiera o propia creatividad implementen programas que incentiven la participación del voto”, comentó.

En este sentido destacó que se debe ser extrañamente cuidadoso en no incentivar el voto por alguna opción en particular, eso ya no está dentro del marco legal.

“Tenemos que ser muy cuidadosos para que esa invitación a votar no sea por un partido o candidato en particular, ya que como empresarios estamos activos en movimientos cívicos sin inclinación política”, concluyó.