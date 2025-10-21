Coparmex Cuauhtémoc rinde su primer informe de actividades en el marco de su 23 aniversario

• En presencia del presidente de COPARMEX Nacional, Juan José Sierra Álvarez.

• Anuncian iniciativa “Crece Mi Negocio”.

Cuauhtémoc, Chih. a 12 de septiembre de 2025.- En el marco del 23 aniversario del Centro Empresarial COPARMEX Cuauhtémoc, el presidente Ing. Carlos Hermosillo Trujillo presentó, a nombre del Consejo Directivo, el primer informe de actividades correspondiente al periodo 2024–2025, destacando los logros alcanzados y la consolidación de una nueva etapa de liderazgo, vinculación y resultados para el empresariado regional.

El evento contó con la presencia del presidente de COPARMEX Nacional, Juan José Sierra Álvarez, así como de los presidentes de COPARMEX Chihuahua, Jorge Treviño Portilla, y COPARMEX Ciudad Juárez, Mario Cepeda Lucero, además de consejeros, socios y representantes institucionales.

Durante su mensaje, Carlos Hermosillo subrayó que el Centro Empresarial ha fortalecido su papel como voz proactiva del sector privado, enfocando su trabajo en tres pilares: la colaboración estratégica con los sectores público, académico y social; el fortalecimiento de empresas locales; y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas.

Entre los resultados más relevantes, destacó la realización de más de 80 encuentros institucionales, la participación activa en FICOSEC y mesas de seguridad regional, la activación del protocolo LAICA para proteger a transportistas, la creación del Consejo Consultivo de Vialidad, y la incorporación al COPLADEMUN para la planeación del desarrollo urbano.

Asimismo, COPARMEX Cuauhtémoc se consolidó como ventanilla de la Secretaría de Innovación, facilitando el acceso de empresas locales a programas de financiamiento, y logró un crecimiento del 15% en afiliaciones, con una renovación del 89% de socios.

En el ámbito internacional, el Centro Empresarial participó en la misión empresarial Alemania 2025, impulsando alianzas académicas y empresariales orientadas al fortalecimiento de las MiPyMEs, en sintonía con la estrategia nacional de educación dual y el aprovechamiento del fenómeno del nearshoring.

El presidente nacional Juan José Sierra Álvarez reconoció el liderazgo del Centro Empresarial de Cuauhtémoc, destacando su papel como motor de desarrollo regional y ejemplo de participación activa dentro de la Confederación.

Durante su mensaje, presentó la iniciativa “Crece Mi Negocio”, una plataforma nacional de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que busca potenciar su crecimiento mediante capacitación, tecnología e inteligencia artificial, consolidando un ecosistema de alianzas entre empresarios, instituciones y organismos.

“Cada Centro Empresarial, como el de Cuauhtémoc, es un motor que impulsa a México hacia un futuro más próspero y competitivo. Las MiPyMEs son el corazón de nuestra economía, y en ellas está el presente y el futuro del país”, subrayó Sierra Álvarez.

El acto concluyó con una visita a empresas socias de COPARMEX Cuauhtémoc, consideradas pilares del desarrollo económico y del empleo en la región.

Con este informe, COPARMEX Cuauhtémoc reafirma su compromiso de ser una organización representativa, innovadora y útil para las empresas y la comunidad, promoviendo la competitividad, el Estado de derecho y el bien común en la región manzanera.