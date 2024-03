Coordinador del GPMorena miente; acusaciones contra el IEE, TEE y Estado son un acto de desesperación: Adriana Terrazas

Después de que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, acusara al Instituto Estatal Electoral (IEE), al Tribunal Estatal Electoral y al Gobierno del Estado de intervenir a favor de la diputada Adriana Terrazas en la denuncia por violencia política de género, con el objetivo, presuntamente, de impedir que se reelijan como diputados, la también presidenta del Congreso del Estado afirmó que Estrada “miente” y que se trata de “un acto de desesperación”.

“Cuauhtémoc Estrada miente, sus declaraciones, desde mi punto de vista su objetivo es retrasar una resolución que está en manos de las autoridades electorales”, declaró Adriana Terrazas.

“Tengo el documento donde está demostrado que no hay alteraciones, hay una manera muy sencilla de explicarlo, el documento llega a Oficialía de Partes, posteriormente es donde yo creo que cometen un error, después sube a mi oficina y el documento que señala Estrada es la hora y fecha que Presidencia lo recibe, que es el 20 de diciembre de 2023”, añadió Terrazas Porras.

La presidenta del Congreso agregó que las acusaciones de Cuauhtémoc Estrada son “graves, es un acto de desesperación del diputado, yo quiero dejar muy en claro, yo no estoy más que defendiéndome de todo lo que ellos me han hecho y de lo que es evidente, que es violencia política en razón de género”.

“Ha sido evidente que he sido agredida desde que inicié la primera Presidencia del Congreso. Aquí no intervienen las instituciones, ni ningún otro Poder, yo me estoy defendiendo sola”, afirmó Adriana Terrazas.