Coordinación y mejora del TSJ en Juárez, entre los temas que abordó Marcela Herrera con Maru

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval señaló que este martes sostuvo la primera reunión con la gobernadora María Eugenia Campos Galván para temas de coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Indicó que se analizaron estadísticas de asuntos pendientes de resolución, lo cual consideró de gran importancia por ser información que, en coordinación con el Ejecutivo y el Legislativo, puede generar políticas públicas para beneficio de la población chihuahuense.

Asimismo, se abordaron proyectos en áreas como la Central de Actuarios u la Defensoría Pública, así como el fortalecimiento del Poder Judicial en Ciudad Juárez:
“La mayor parte de los asuntos que tiene el Poder Judicial se tramitan allá (Ciudad Juárez) y sin embargo, tenemos menor número de personal, de jueces, de magistrados, de actuarios, inclusive también los espacios en Ciudad Juárez”.

septiembre 30, 2025 2:36 pm

