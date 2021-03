Continuarán los vientos y temperaturas frescas para lunes y martes

Noticias de Chihuahua.-

Protección Civil Municipal informa que para los próximos días se esperan cielos nublados y vientos que podrían superan los 60 kilómetros por hora, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, por lo cual es importante tomar las debidas precauciones para evitar incidentes provocados por los ventarrones.

Hoy lunes será el día más frío con 15 grados como máxima y 1° C como mínima; el martes habrá un ligero ascenso que llegará a los 19 grados como máxima y 1° C como mínima; para miércoles y jueves el termómetro subirá a los 27 y 28 grados Celsius y descenderá a los 8 y 11 grados, respectivamente; en tanto el viernes se espera mayormente soleado, con una temperatura máxima que rondará los 20° C y la mínima los 5 grados.

Además, debido a las bajas temperaturas que se seguirán presentando principalmente durante las noches y madrugadas en la mancha urbana, es necesario abrigarse bien, resguardar a niños y mascotas y utilizar calentones y dispositivos de gas de manera segura y adecuada para prevenir fugas de gas, explosiones e intoxicaciones por monóxido de carbono.

La dependencia municipal recomienda a la población no dejar de lado las indicaciones que constantemente se emiten en los diferentes medios conforme se van presentando los cambios climáticos y así prevenir enfermedades respiratorias y accidentes propios de la temporada.