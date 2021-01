Continuarán los vientos y bajas temperaturas en la ciudad esta semana

Noticias de Chihuahua.-

Continuarán los vientos fuertes que podrán rebasar los 64 kilómetros por hora para este lunes y martes en la ciudad de Chihuahua, aunado a bajas temperaturas que se presentarán durante las noches y madrugadas, ocasionadas por el frente frío número 31, así lo informó la Coordinación Municipal de Protección Civil y el pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional.

Los días lunes y martes la temperatura máxima será de 18 grados Celsius y la mínima de 5 y 2°C, con rachas de viento de 57 y 64 kilómetros por hora, respectivamente; el miércoles será el día más frío de la semana, con 13 grados en la máxima y -1 en la mínima; el jueves el termómetro llegará a los 19 grados y bajará a los 5° C; finalmente, el viernes se pronostican 26 grados como máxima y 7 grados como mínima, nuevamente con ráfagas de viento de hasta 67 kilómetros por hora.

Además otro frente frío en interacción con inestabilidad en la atmosfera podría ocasionar una tormenta invernal, manteniendo ambiente gélido, lluvias y tolvaneras, así lo dio a conocer Bianca Luz Nevárez Moreno, coordinadora de la dependencia municipal, quien pidió a la comunidad acatar las recomendaciones que constantemente se están emitiendo en los diferentes medios.

Sigue las recomendaciones de Protección Civil:

No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos.

Evita realizar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apágalas por completo, no quemes pasto o basura.

Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda, no deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos.

Resguarda basuras en bolsas o tambos y si requieres deshacerte de objetos de gran tamaño, usa los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias

Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento y resguarda a las mascotas en áreas seguras de la vivienda

De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso

Si observas un incendio, árbol a punto de caer o alguna otra situación riesgosa, repórtala de inmediato a la línea 9-1-1 o en la aplicación “Marca el Cambio”