Continuarán bajas temperaturas en la ciudad: Protección Civil Municipal

Noticias de Chihuahua.-

Debido al Frente Frío número 35 de la temporada, el cual azota principalmente la zona noroeste del país, se mantendrán las bajas temperaturas durante los próximos días en la ciudad, además de la posible caída de lluvia para el miércoles, por ello la Coordinación Municipal de Protección Civil pide a los chihuahuenses acatar las recomendaciones que se emiten para estar preparados ante estos cambios climátológicos.

Hoy lunes se espera que la temperatura máxima sea de 12 grados Celsius y la mínima llegue a los -4°C, el martes oscilará entre los 22 y 4 grados centígrados con vientos de hasta 64 kilómetros por hora; el miércoles la máxima será de 16 grados y 4°C la mínima, con probabilidades de que se presenten lluvias; el jueves el termómetro llegará a los 13 como máxima y descenderá a 1°C como mínima; en tanto el viernes no rebasará los 20 grados y descenderá hasta -1 grados Celsius, respectivamente.

Bianca Luz Nevárez Moreno, coordinadora de la dependencia municipal, pidió a los capitalinos hacer caso a las indicaciones que constantemente se emiten, a fin de prevenir enfermedades propias de la temporada invernal y las cuales suelen confundirse con los síntomas del COVID19.

La funcionaria puso también a disposición de quienes lo requieran los refugios temporales operados por el DIF Municipal y la dependencia a su cargo, mismos que se encuentran operando este 15 de febrero las 24 horas y de 18:00 a 10:00 horas el resto de la semana, por la contingencia climática que se vive actualmente.

Al sur de la ciudad está el Centro Comunitario Mármol III, localizado en calle Eusebio Castillo 8400 de la colonia Mármol III y al norte, el Centro Comunitario Tricentenario de calle Andazola y lateral Dostoyevsky 14701 en colonia Chihuahua 2094.

Sigue estas recomendaciones y evita complicaciones por el frío:

-Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien al salir

-Toma bebidas calientes para mitigar el frío

-No salgas de casa, a menos de que sea necesario

-No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

-Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

-Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”