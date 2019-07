Continuará Gobierno con obras para construcción del CAM

Noticias de Chihuahua.-

Tras la reunión entre diputados, autoridades y ciudadanos involucrados en el conflicto de Santo Niño, el director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura (Ichife), José Luevano Rodríguez, informó que se retomarán las obras para la construcción del Centro de Atención Múltiple (CAM).

El funcionario estatal señaló que se acordó que una vez que se realizará la reunión con los involucrados en el Congreso del Estado, se retomarían las obras y debido a que el juez no concedió la suspensión provisional a la obra, no tienen algún impedimento para no seguir construyendo.

Señaló que además el recurso de revisión que interpusieron los vecinos de las canchas públicas de Santo Niño no obtuvo resultados positivos y por lo tanto este día reanudarán las operaciones para la construcción del centro de atención de niños con discapacidad.

Durante la reunión realizada el día de hoy en el Congreso del Estado, se detalló por parte de la autoridad estatal que se analizaron varios terrenos para esta construcción, pero ninguno cumplía con los requerimientos necesarios para la construcción de un centro de esta naturaleza.