Continúan trabajos de evaluación y diagnostico de los daños ocurridos en el asfalto por lluvias

Noticias de Chihuahua.-

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa trabajando en la supervisión y diagnostico de las afectaciones en las calles y avenidas de la ciudad tras la presencia de lluvia en las últimas 48 horas, a lo que la dependencia pide extremar precauciones en las zonas más afectadas en la superficie de rodamiento.

Lo anterior, debido a que las reparaciones de los baches se podrán hacer hasta que esté seca la superficie de rodamiento, esto ya que los materiales utilizados para este proceso requieren que las calles estén libres de agua o humedad, a fin de poder adherirse de manera correcta, de lo contrario, los trabajos que se realicen en estos momentos mientras persisten las lluvias significarían un desperdicio de material, ya que no servirían para el fin destinado.

El director de Obras Públicas, Carlos Aguilar García, mencionó y resaltó que; “mientras siga lloviendo no podemos trabajar con la aplicación de mezcla asfáltica para el bacheo, ya que para hacer este procedimiento no debe de haber presencia de lluvias o encharcamientos en el área afectada, porque el material no cumple su función”.

Es por ello que la Dirección de Obras ha optado por trabajar de manera emergente en los casos más extremos con la atención de material provisional, dando un apoyo para amortiguar el problema en la superficie de rodamiento.

No obstante el Gobierno Municipal pide a la ciudadanía que se tenga paciencia tras esta contingencia y que realicen sus reportes de bache en la aplicación móvil, Marca el Cambio o llamando al CRC en el 072, para dar la solución lo más pronto posible y en cuanto las condiciones climáticas lo permitan.

A la fecha se han detectado mil 287 baches en avenidas como:

avenida Tecnológico

avenida Vallarta

Bulevar Ortiz Mena

Periférico De la Juventud

avenida Ocampo

avenida Silvestre Terrazas

avenida Teófilo Borunda

carretera a salida Juárez

avenida Juan Escutia

avenida Homero

vialidad Los Nogales

periférico Lombardo Toledano

bulevar Fuentes Mares

avenida Pacheco

avenida Nueva España

avenida de Las Industrias

avenida Heroico Colegio Militar

avenida Equss

Avenida 16 de septiembre

Periférico R. Almada

Calle 46

Calle64

Avenida Pascual Orozco

Avenida José María Iglesias

Avenida Dostoyevsky

Avenida Paseos Del Real

avenida Francisco Villa

Cabe mencionar que una vez que las condiciones del clima lo permitan se dará atención oportuna a estas afectaciones en la carpeta asfáltica.