Continúa SSPE “Operativo Radar” para prevenir accidentes viales en Chihuahua





-Se sancionó a 232 conductores por exceder los límites de velocidad



La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Vial, continúa las acciones del “Operativo Radar”, estrategia orientada a reducir riesgos viales y prevenir accidentes provocados por el exceso de velocidad en zonas de alta circulación.



Del 22 al 26 de septiembre, en la ciudad de Chihuahua, el operativo derivó en la aplicación de 232 sanciones a conductores que no respetaron los límites de velocidad establecidos, lo que pone en riesgo la seguridad de peatones y conductores.



Las acciones se concentraron en puntos estratégicos como el boulevard Fuentes Mares, periférico Lombardo Toledano, periférico R. Almada, así como en avenidas principales como Teófilo Borunda, Nogales, Sacramento y Heroico Colegio Militar, donde la Policía Vial empleó radares tipo pistola para detectar de manera oportuna a los infractores.



Cabe destacar que el exceso de velocidad sigue siendo uno de los principales factores de riesgo, con un registro de 606 accidentes en el primer semestre de 2025 vinculados a esta causa en la capital.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de salvaguardar la vida de los automovilistas y peatones, a través de operativos permanentes de prevención, control y seguridad vial.