Continúa resolución de recursos de revisión por parte del ICHITAIP; suma mil 687 de enero al 24 de septiembre

El trabajo del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) está dirigido permanentemente a hacer que la información pública sea clara y accesible para todos, de tal forma que dicho esfuerzo se ve reflejado en la resolución de mil 687 recursos de revisión en el lapso del mes de enero al 24 de septiembre.

Por otra parte, en corte al día de ayer 24 de septiembre, los diversos sujetos obligados en el estado de Chihuahua recibieron 11 mil 829 solicitudes de información, de las cuales diez mil 517 corresponden a solicitudes de acceso a la información y mil 312 a solicitudes en modalidad de protección de datos personales.

Ambos conceptos forman parte de las actividades sustantivas del Órgano Garante de Chihuahua, cuyas resoluciones se dan de manera colegiada por los integrantes del Pleno, las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, y el Comisionado Presidente, Sergio Rafael Facio Guzmán.

En la contabilidad de recursos de revisión por mes, registra que, en enero, los Comisionados resolvieron 303 recursos de revisión; en febrero, 223, marzo 332, abril 137, mayo 197, junio 143, julio 147 de julio, en agosto 103 y hasta el 10 de septiembre 102 expedientes.