Continúa ocupación hospitalaria a la baja; Central reporta un 69% y Regional de Delicias un 50%

Noticias de Chihuahua.-

El subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios Gallegos, indicó que la ocupación hospitalaria en el estado sigue a la baja, con la mayoría de los nosocomios que atienden a pacientes COVID-19 con más de la mitad de sus camas disponibles.

El Hospital Central del Estado tiene la ocupación más alta con un 69 por ciento, seguido del Regional de Delicias con un 50 por ciento y el Hospital General de Zona No. 6 de Juárez con un 41 por ciento.

El Hospital Dr. Javier Ramírez Topete reporta un 33 por ciento de ocupación, el General de Juárez un 32 por ciento, el centro de salud de Guachochi un 25 por ciento y el Hospital No. 22 de Nuevo Casas Grandes del 20 por ciento.

Tienen un 18 por ciento de ocupación los Hospitales Morelos de Chihuahua y No. 23 de Parral; mientras que el Hospital General Salvador Zubirán, el No. 16 de Cuauhtémoc, el No. 35 de Juárez y el 23° Batallón de Infantería llegan al 17 por ciento.

El Hospital General de Parral registra un 14 por ciento de ocupación, el Hospital No. 11 de Delicias un 12 por ciento y el Infantil de Especialidades de Chihuahua un cuatro por ciento.