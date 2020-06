Continúa Gobierno Municipal sanitización en hospitales y clínicas

Noticias de Chihuahua.-

A fin de retrasar los efectos de la pandemia, la Dirección General de Servicios Públicos continúa implementado el programa de sanitización de hospitales en Ciudad Juárez.

Estas acciones se llevan a cabo por instrucción del Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez, con el objetivo de proteger a los juarenses y evitar un incremento en los contagios por Coronavirus Covid-19.

Este día las actividades se desarrollaron en el Hospital General Regional No. 66, la clínica No. 70 del IMSS, el Hospital de recuperación Covid-19, la clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, clínica No. 48 del IMSS, clínica No. 64 del IMSS, clínica No. 65 del IMSS y oficinas locales del Servicios de Administración Tributaria, SAT.

Cabe destacar que durante la segunda etapa del programa de Sanitización Urbana, se han esparcido hasta el momento más de 279 mil 700 litros de solución en diversos espacios como hospitales, parques industriales, bancos, centros comerciales, supermercados, tiendas de autoservicio, oficinas gubernamentales de los tres niveles de gobierno, entre otros más.

Recordó que el compuesto utilizado se trata de hipoclorito de sodio y agua, el cual es no es dañino para las personas, mascotas y vegetación.

Finalmente, resaltó la suma de esfuerzos entre sociedad y Gobierno para salir adelante en esta contingencia; por ello pidió el apoyo de la comunidad para continuar acatando las disposiciones sanitarias.