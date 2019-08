Continúa abierta convocatoria para integrarse a la Policía Vial

Noticias de Chihuahua.-

La Comisión Estatal de Seguridad informa que la convocatoria para integrarse como agente de la División de Policía Vial continúa abierta para las mujeres y los hombres que deseen formar parte de las Fuerzas de Seguridad de Chihuahua.

Los interesados deberán de ingresar a la página oficial de la Fiscalía General del Estado www.fiscalía.chihuahua.gob.mx, seleccionar el apartado CONVOCATORIAS // POLICÍA VIAL // y realizar el llenado de datos para posteriormente obtener un folio de registro.

Algunos de los requisitos solicitados son los siguientes:

• Ser ciudadano/a mexicano/a de nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles

• Acreditar la conclusión de estudios correspondientes al nivel medio superior

• Estatura mínima de 1.60 m. para hombres y 1.55 m. para mujeres.

• Manejo de vehículos de transmisión estándar y automática

• No rebasar el Índice de Masa Corporal (IMC) de 34.9 kg/m2 y porcentaje de grasa corporal, de 22% en hombres y 30% en mujeres

• Tener mínimo 19 años cumplidos y hasta 40 años al presentar su solicitud

• Se permite la presencia de inserciones, dibujos o grabados sobre la piel, que no sean visibles al portar el uniforme y que no sean alusivos a pandillas

• Contar con Cartilla de Servicio Militar Nacional, con hoja de liberación

• No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo

• Presentar y acreditar los exámenes y evaluaciones que realice la Institución

• Aprobar el Curso de Formación Inicial

Javier Palacios Reyes, Comisario Jefe de la Policía Vial, reiteró que la División se encuentra reclutando a todos aquellos ciudadanos valientes, con vocación de servicio, que estén regidos por la honestidad, lealtad y disciplina.

Asimismo, explicó que, con la convocatoria aún vigente, se busca reclutar a nuevos elementos para Chihuahua, Ahumada y Ojinaga, municipios en donde se cuenta con la presencia y jurisdicción de la División de Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad.

“Estamos con los brazos abiertos para recibir a todos los aspirantes, dado que es una instrucción del Comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el mantener consolidada y robustecida a nuestra División”, expresó.

El día límite para registrarse en la página oficial es el 31 de agosto de 2019, después de esa fecha no se podrá recibir ningún registro.

Para mayores informes o dudas llamar al Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), teléfono 429-33-00 extensiones 10080, 10051, 10132, 10511.

La Comisión Estatal de Seguridad pone a disposición de la ciudadanía en general el número de emergencia 9-1-1, denuncia anónima 089, o bien la página de Internet www.pasaeldato.gob.mx para reportar cualquier anomalía.