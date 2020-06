Contenderá Quintana por cualquier vía para ganar candidatura a gobernador por Morena

Noticias de Chihuahua.-

El activista Víctor Quintana Silveyra, afirmó que participará en cualquiera de los métodos que considere el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para buscar la candidatura a gobernador del Estado.

En entrevista con Humberto Bustillos, de La Patrona Radio, indicó que ya sea por encuesta, elección entre consejeras y consejeros o alguna otra forma, estará entre los precandidatos para buscar ser el abanderado del partido.

Indicó que su intención de estar en la contienda interna no es un capricho y se debe fundamentalmente a la solicitud que le hicieron varios miembros de Morena.

“El hecho de que los compañeros me inviten a mí me reivindica”, destacó.

Afirmó que esto le da fortaleza al interior, “si me sintiera débil, que nadie me apoya en el partido, no me hubiera aventado”.

Respecto a su presunta expulsión del partido, el político cuauhtemense señaló que ya interpuso un recurso ante la comisión de Honestidad y Justicia del partido, del cual no ha recibido respuesta al momento, por la situación de emergencia sanitaria que se vive en la actualidad.

Manifestó sentirse confiado de que su militancia se mantiene, pues su nombre aparece en el padrón de militancia del partido, documento que obra en el Instituto Nacional Electoral, que es el depositario de los padrones de los partidos.

Por lo tanto, la resolución en la que habría sido dado de baja por la comisión de representantes del Cambio Verdadero en 2016, aún no se ejecuta, “entonces oficialmente sigo siendo militante”, finalizó.

Información: Comunicado de prensa