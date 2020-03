Construye Coesvi 2 mil 415 viviendas para personas de bajos recursos en 35 municipios

Noticias de Chihuahua.-

El director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, Carlos Borruel Baquera (Coesvi), informó que en el presente año se encuentran en proceso de edificación o ya terminadas 2 mil 415 viviendas nuevas con eco-adobe o adobe térmico en 35 municipios de la entidad, como parte del Programa de Inversión 2019-2021.

“Son viviendas térmicas, que hacemos en coinversión con los municipios, lo que ha permitido de una manera eficiente que el recurso alcance muchísimo más”, declaró el funcionario en rueda de prensa.

Dijo que esta alianza con la sociedad civil y con los municipios, permite retomar un tema que estaba muy olvidado, que era precisamente darles la opción de obtener una casa a las personas que no tienen vivienda, que no cuentan con un empleo formal y por ende, no pueden acceder a créditos.

“La meta que propuso el gobernador Javier Corral en el Plan era construir 2 mil viviendas térmicas nuevas entre 2019 y 2021 y, a marzo de 2020, les podemos decir que esa meta ya se superó y se va a rebasar en un 80 por ciento, porque la expectativa es llegar a 4 mil viviendas en 2021”, enfatizó Borruel Baquera.

Manifestó que tan solo en el presente año se agregarán entre 2 mil 415 a 2 mil 500 viviendas totalmente nuevas.

El servidor público compartió, que además de llegar a la población de escasos recursos, se atiende muy puntualmente a comunidades indígenas de diferentes municipalidades del estado.

Destacó la alianza que existe con el alcalde Noel Chávez, alcalde de Guadalupe y Calvo, donde ya se terminaron 500 viviendas y se tienen programadas otras 500 para llegar a un millar en ese municipio.

De la misma manera, se edifica este tipo de viviendas en Guachochi, Belisario Domínguez, Nonoava, Carichí, San Francisco de Borja, Juárez, entre otros.

Especificó de que los 35 municipios en los que se construye este tipo de vivienda, incluidos muchos de la región serrana, se beneficia principalmente a habitantes de origen indígena, así como mestizos de muy escasos recursos.

Expresó que en la mayoría de los casos, los beneficiarios ponen la mano de obra y los gobiernos estatal y municipal aportan los recursos.

Ejemplificó que en el Hidalgo del Parral, de un total de 180 casas, 152 correspondieron a madres solteras, personas con discapacidad y habitantes que perciben como sueldo entre uno y cinco salarios mínimos, a fin de mejorar la calidad de vida de estos segmentos de la población.