Constructores chihuahuenses ganan concesiones de conservación carretera en Nayatit, Colima y Puebla

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez dio a conocer que las empresas constructoras de Chihuahua han resaltado a nivel nacional por su calidad y servicio en el sur del país.

En este sentido el líder de la construcción detacó que así como hay empresas de otros estados que vienen a competir por una consesión de trabajo en Chihuahua, las empresas locales también buscan una oportunidad en estados como Puebla, Colima y Nayarit.

«Sí tenemos empresas fuertes trabajando en todo el país y la verdad es que mucho a pesar de la idea es de que se queden en empresas locales, la verdad es que para nosotros como empresarios chihuahuenses también es un orgullo que las empresas salgan a otros estados, a mi en lo personal me ha tocado trabajar en Veracruz», comentó.

Mantenimiento de carreteras de buen tamaño en las que han respondido con un trabajo de calidad y eficiencia, destacando la rama de la construcción en otros lugares poniendo en alto el orgullo chihuahuense.

Asegura que la ley permite la compertencia en otros estados, por lo cual tiene un respeto en el proceso que se lleva en las diferentes licitaciones.