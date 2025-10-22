Construcción de nuevo hospital del IMSS sigue en «veremos»; terreno no convence

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez dio a conocer que sigue en “veremos” la realización del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aun no hay un terreno ideal para el Gobierno Federal.

“Está todavía en veremos tenemos todavía un pendiente de una reunión con el delegado del seguro social pero ojala que nuestro gobierno se pueda poner de acuerdo con el gobierno federal y tener este terreno en el municipio y sabemos que quien tiene más reserva de tierra es el estado y desde luego que sería una gran solución”, comentó.

En Chihuahua se ha dado un incremento en el turismo medico por lo cual esperan que este proyecto vaya por buen camino para las personas afiliadas al IMSS ya que es una necesidad en materia de salud.

Por el momento las reuniones continúan en proceso con la delegación del IMSS y el sector empresarial, por lo cual esperan tener una respuesta ideal para el proyecto ya que urge en el sentido de apoyo a los derechohabientes.