Conquista a miles de chihuahuenses “Mentiras, el musical” en el FICUU 2025

–Se unieron varias generaciones en una sola voz que revivió la época dorada de la música ochentera con una producción vibrante e impecable

El Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU 2025) vivió una noche llena de nostalgia, energía y emoción con la presentación de “Mentiras, el musical: en concierto”, que reunió a más de 8 mil chihuahuenses en el Parque El Palomar, quienes corearon y disfrutaron de los grandes éxitos de los años 80.

El concierto ofreció una producción vibrante e impecable, en la que el público pudo escuchar temas emblemáticos como “Pobre secretaria”, “Detrás de mi ventana” y “Es ella más que yo”, entre muchos otros. Se unieron varias generaciones en una sola voz que revivió la época dorada de la música ochentera con una producción vibrante e impecable

En esta gran presentación, los intérpretes que dieron vida a los personajes fueron: Lucía Madariaga como “Daniela”, María Elisa Gallegos como “Yuri”, Marcelo Carraro como “Emmanuel”, Jimena Cornejo como “Lupita” y Regina Velarde como “Dulce”.

Con esta presentación, el Gobierno Municipal de Chihuahua y el Instituto de Cultura del Municipio refrendan su compromiso de ofrecer espectáculos culturales gratuitos y de alta calidad, que fortalecen la vida cultural y el sentido de comunidad en la ciudad.

El FICUU 2025 continuará este sábado 11 de octubre con William Close & The Earth Harp Collective en El Palomar y cerrará el domingo 12 de octubre con el esperado concierto de Alejandro Sanz en la Plaza del Ángel.

Para más información y detalles sobre la programación, horarios y sedes, se invita a la ciudadanía a seguir las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.