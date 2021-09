Conozca las colonias que atenderá el Destilichadero la próxima semana

Noticias de Chihuahua.-

Con el objetivo de prevenir enfermedades por la acumulación de “tiliches”, así como evitar la aparición de fauna nociva para los humanos, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos programó dos eventos de Destilichadero para la próxima semana.

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE

Colonias: Melchor Ocampo, Ladrilleros, Manuel Buendía (cuadrante de atención: Jóvenes Vanguardias – Manuel Ruiz – Partido Liberal – C. 59ª)

Contenedor: C. Mariano Arteaga (Parque Melchor Ocampo)

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE

Colonias: Continental y Country Álamos (cuadrante de atención: C. Oceanía – C. Asia – Humberto Mariles – Juan de Dios Martín Barba – Gral. Rosalío Hernández)

Contenedor C. 3ª y San Juan (parque San Juan 2)

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE

Colonias: San Jorge, San Lázaro, Valle Escondido (cuadrante de atención: Secretaría De Programación y Presupuesto – C. Mixteca – Valle del Rosario – Trigésimo Segunda)

Contenedor: Lacandona y Totonaca

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE

Colonias: Cafetales, Los Huertos y Rincón de los Huertos (cuadrante de atención: Av. Paseos de la Universidad – Circuito Universitario – Huerto)

Contenedor: Cafetal de Amatenango y Cafetal de Cintalapa

Se recuerda a los ciudadanos que el servicio de Destilichadero se realiza en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las zonas programadas, tiempo en el que los Guardianes Ecológicos apoyan con acarreo de tiliches a los macro contenedores, en caso de ser necesario.