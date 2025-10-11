¿Conoces el síndrome de burnout? Municipio lo explica y emite recomendaciones

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), explica cómo identificar el síndrome de burnout o “síndrome del trabajador quemado”, a fin de prevenir esta condición derivada del estrés laboral crónico que afecta la salud individual y funcionamiento de las organizaciones.

Este síndrome se puede manifestar como agotamiento emocional, despersonalización (actitudes frías o cínicas hacia el entorno laboral) y baja realización personal, lo que puede generar consecuencias físicas, psicológicas y sociales si no se detecta y atiende a tiempo.

Entre las principales causas se identifican factores como la baja tolerancia al estrés o la frustración, la falta de apoyo social, así como rasgos de perfeccionismo o exceso de responsabilidad, que pueden aumentar la vulnerabilidad a desarrollar este síndrome.

Las consecuencias que esta condición puede generar, no solo en la salud del trabajador como trastornos de ansiedad, depresión o fatiga crónica, sino también en el entorno laboral, con afectaciones como ausentismo, baja productividad y aumento en los errores.

Sigue estas recomendaciones para prevenir este síndrome:

  • Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal.
  • Respetar los horarios laborales y procurar desconectarse al finalizar la jornada.
  • Hacer pausas durante el día para recuperar energía
  • Organizar las tareas y priorizar actividades para reducir la presión.
  • Fomentar la comunicación y el apoyo dentro del equipo de trabajo fortalece las relaciones laborales y ayuda a enfrentar situaciones de estrés.
  • Mantener hábitos saludables como una alimentación equilibrada.
  • Actividad física regular y descanso adecuado contribuye a una mejor salud emocional.
  • En caso de identificar señales de alerta, se sugiere acudir con profesionales de la salud para recibir orientación adecuada.

El Gobierno Municipal de Chihuahua continúa generando conocimiento a fin de cuidar la salud mental de las familias capitalinas.

