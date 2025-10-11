¿Conoces el síndrome de burnout? Municipio lo explica y emite recomendaciones

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), explica cómo identificar el síndrome de burnout o “síndrome del trabajador quemado”, a fin de prevenir esta condición derivada del estrés laboral crónico que afecta la salud individual y funcionamiento de las organizaciones.

Este síndrome se puede manifestar como agotamiento emocional, despersonalización (actitudes frías o cínicas hacia el entorno laboral) y baja realización personal, lo que puede generar consecuencias físicas, psicológicas y sociales si no se detecta y atiende a tiempo.

Entre las principales causas se identifican factores como la baja tolerancia al estrés o la frustración, la falta de apoyo social, así como rasgos de perfeccionismo o exceso de responsabilidad, que pueden aumentar la vulnerabilidad a desarrollar este síndrome.

Las consecuencias que esta condición puede generar, no solo en la salud del trabajador como trastornos de ansiedad, depresión o fatiga crónica, sino también en el entorno laboral, con afectaciones como ausentismo, baja productividad y aumento en los errores.

Sigue estas recomendaciones para prevenir este síndrome:

Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal.

Respetar los horarios laborales y procurar desconectarse al finalizar la jornada.

Hacer pausas durante el día para recuperar energía

Organizar las tareas y priorizar actividades para reducir la presión.

Fomentar la comunicación y el apoyo dentro del equipo de trabajo fortalece las relaciones laborales y ayuda a enfrentar situaciones de estrés.

Mantener hábitos saludables como una alimentación equilibrada.

Actividad física regular y descanso adecuado contribuye a una mejor salud emocional.

En caso de identificar señales de alerta, se sugiere acudir con profesionales de la salud para recibir orientación adecuada.

El Gobierno Municipal de Chihuahua continúa generando conocimiento a fin de cuidar la salud mental de las familias capitalinas.