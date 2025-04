Conoce los horarios especiales de credencialización Bowí del 17 al 19 de abril

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa sobre los horarios especiales en los módulos de credencialización del Bowí durante la semana del 17 al 19 de abril.

•Jueves 17 de abril: 09:00 am a 01:00 pm

•Viernes 18 de abril: 09:00 am a 01:00 pm

•Sábado 19 de abril: 09:00 am a 03:00 pm

Las ubicaciones de los módulos de credencialización son:

•Terminal Norte y Sur, Estación Catedral y Juan Escutia.

Se invita a las y los usuarios a tramitar o renovar su tarjeta en el módulo más cercano para continuar con los beneficios del Bowí, tomando sus precauciones ante estos horarios.

Para conocer actualizaciones sobre ubicaciones y horarios de los módulos, se invita a seguir las redes sociales oficiales del Bowí.