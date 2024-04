Conoce las implicaciones de ser un deudor o deudora alimentaria en la capital

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Lydia Alicia Terrazas dio a conocer cómo se aplica la ley en contra de aquella deudora o deudor de pensión alimenticia en la ciudad de Chihuahua, hasta el momento sólo hay un caso de un deudor.

A través del área jurídica del IMM, el tema de pensión alimenticia representa el 90 por ciento de los casos que atiende el Instituto, por lo tanto, toda aquella persona afectada deberá de presentar ante el juez que lleve su caso la información sobre el tiempo en que no se ha cumplido por parte del deudor, por lo que deberá de presentar también una serie de requisitos para publicar su nombre en la lista de los morosos por pensión.

Consecuencias. La funcionaria Terrazas manifestó lo siguiente: No podrán desempeñarse en algún cargo público tanto municipal como estatal; No podrán obtener licencia ni permisos para conducir; no podrán participar como candidatas o candidatos de algún partido político en el estado; no podrán participar a cargos como titulares de Juzgados o cualquier otro cargo del Poder Judicial.

También en las solicitudes de matrimonio, el oficial de Registro Civil hará del conocimiento de alguna de las personas que se encuentra inscrito en la lista de personas deudoras alimentarias.

De igual forma, con forme al artículo 48 de la Ley de Migración ser restringe o prohíbe la salida del territorio nacional y se le niega la expedición de pasaporte por retención de este.

Dejar de ser morosos ante ese registro. La directora mencionó que deberán de saldar la cuenta tanto para hijas, hijos o conyugue para que un juez pueda retirar a la deudora o deudor del registro. Una vez que se esté al corriente de los pagos el Registro Civil podrá expedir documento que la indique que la persona ya no está en el registro por morosidad.

Documentos necesarios. En el Instituto Municipal de las Mujeres hay un área especial para poder asesorarse y saber cuáles son los documentos que se requieren para poner a los morosos en la lista.

«Si alguien necesita tramitar la pensión alimenticia o una asesoría jurídica podrá acudir al 5to piso del edificio libertad en la calle Libertad 1 de la colonia Centro enseguida del Congreso del Estado o bien enviar un whatsapp al 6146012440 de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 de la tarde.